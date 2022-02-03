Панды в Московском зоопарке предсказали победителей зимних Олимпийских игр

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Большие панды в Московском зоопарке предсказали итоги зимних Олимпийских игр, животные сделали свой выбор и назвали страны, которые станут лидерами в общекомандном зачете. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Раньше мы никогда не обращались к пандам за помощью в предсказании исхода спортивных состязаний. Но кому, как не им, составлять прогнозы относительно зимней Олимпиады, столицей проведения которой в этом году будет Пекин? <…> В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты. Сомневаться им не пришлось", - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Жуи и Диндин предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран-участниц, которые представят на Олимпиаде наибольшее количество спортсменов. Чтобы предсказание было непредвзятым, предметы не заполняли никакими лакомствами. Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии, Жуи выбирал между Норвегией, Канадой, США, Швейцарией и Германией. Подумав немного, Диндин схватила конус с российским флагом и буквально заключила его в свои объятия. После этого она приблизилась к крайней игрушке в ряду, к которой был прикреплен флаг Китая, и прыгнула, повалив ее на землю.

Жуи же неспешно обнюхал каждый конус по очереди и пришел к выводу, что наиболее вероятный кандидат на победу - Германия. Самец даже сорвал флаг и разгрыз понравившуюся ему игрушку. Затем Жуи понадобилось еще немного времени на размышления. Он прогулялся по своему жилищу и вскоре вернулся к конусу с флагом США.

"Таким образом, лидерами в общекомандном зачете зимней Олимпиады, по версии больших панд Московского зоопарка, станут Россия, Китай, Германия и США. Во время проведения соревнований в столичном зоосаде также планируют предложить Жуи и Диндин предсказать победителей в конкретных видах спорта, например в фигурном катании или хоккее", - добавляется в материале.

Большая панда занесена в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В дикой природе этих животных можно встретить только в некоторых провинциях Китая, в частности в Шэньси, Ганьсу и Сычуань, а также в Тибете. Взрослые особи мужского пола могут достигать веса до 180 кг, а длина их тела составляет от 1,2 до 1,8 м. Самки несколько меньше: их вес может быть около 100 кг, а длина тела - до полутора м. Тело панд достаточно массивное, оно покрыто густой белой шерстью. На лапах, ушах и вокруг глаз мех контрастного черного цвета.