На Украине зафиксировали рекордное число новых случаев ковида за сутки

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украинские медики за сутки выявили 39 620 случаев инфицирования коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минздрава.

"За сутки 2 февраля на Украине зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 446, медработников - 1 035)", - говорится в сообщении. Предыдущий рекорд заболеваемости был зафиксирован 29 января, когда выявили 37 351 случаев.

В Минздраве уточнили, что за минувшие сутки в стране госпитализированы 4 136 человек с ковидом, выздоровели 9 380 человек, умерли от осложнений 210.

За все время пандемии медики выявили на Украине почти 4,2 млн случаев инфицирования коронавирусом, от вызванных инфекцией осложнений умерла почти 101 тыс. человек.

Министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщал в понедельник, что в стране третью неделю отмечается значительный рост заболеваемости, что связано с распространением омикрон-штамма. По его словам, прогнозы не вызывают оптимизма.

По данным Минздрава, суточный прирост числа заразившихся может достичь 60 тыс. При этом глава ведомства отметил, что, несмотря на большое количество инфицированных, меньшему числу пациентов требуется госпитализация. По словам главы ведомства, это связано с идущей в стране кампанией по вакцинации, большим числом тех, кто уже перенес инфекцию, а также с тем, что новый штамм меньше, чем предыдущие, поражает легкие.