Амбулаторный центр на базе спорткомплекса Якутска за неделю принял 10,5 тыс. человек

ЯКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Врачи приняли свыше 10,5 тыс. человек за семь дней работы амбулаторного центра, который открыли на базе спорткомплекса в Якутске для снижения нагрузки на первичное звено здравоохранения. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"В связи с повышенной нагрузкой на медицинские организации первичного звена города Якутск на базе здания учебно-спортивного комплекса "Триумф" с 27 января организован центр амбулаторной неотложной помощи больным с острыми респираторными инфекциями. За семь дней работы центра врачи приняли более 10 500 пациентов, что снизило нагрузку на отделения неотложной помощи в поликлиниках", - сказала Балабкина. Она отметила, что аналогичный центр открыт в городе Мирный в Мирнинском районе.

По информации заместителя председателя правительства, в поликлиниках и больницах в Якутии увеличено количество бригад до 621 для оказания медицинской помощи на дому. "Для транспортировки медицинских работников задействована 441 автомашина. Предоставлен дополнительный автотранспорт из исполнительных органов государственной власти, муниципальных учреждений - 98 единиц", - добавила она.

"Система здравоохранения в полном объеме осуществляет лечение заболевших людей. У нас увеличивается количество выздоровевших, за последние сутки выздоровело 2 403, накануне было 1 521", - добавила Балабкина. Отмечается, что несмотря на увеличение числа выявляемых случаев и скорость распространения инфекции, у вакцинированных и ревакцинированных людей отмечается легкое течение заболевания.

В медорганизациях работают 216 ординаторов первого и второго года обучения Медицинского института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), привлечено 570 студентов в качестве среднего медицинского персонала, операторов кол-центров и волонтеров. Из числа студентов медицинских колледжей республики задействованы более 300 студентов.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 576 737 человек, что составляет 80,4% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 128 325 человек. В регионе идет вакцинация детей в возрасте 12-17 лет "Спутником-М", всего 88 подростков получили прививку.