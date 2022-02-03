Российским туристам для посещения Бали понадобится бизнес-виза

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянам для посещения острова Бали с целью туризма понадобится бизнес-виза. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Туристический офис Индонезии в России (VITO Russia).

"До изменений россияне могли прилететь в Индонезию только по бизнес-визе. Эту возможность использовали и те россияне, которые ехали в Индонезию на отдых, но все же такой вариант был сопряжен с рисками. С 1 же февраля россиянам разрешили официально приезжать по бизнес-визе с целью туризма. То есть для того, чтобы отдохнуть в Индонезии, россиянам помимо всех необходимых документов нужно оформить бизнес-визу", - говорится в сообщении.

В туристическом офисе отметили, что для оформления бизнес-визы требуется спонсорское письмо, которое до настоящего времени могли оформить только специальные компании, работающие в Индонезии.

Разъяснения о порядке оформления бизнес-визы ожидаются в ближайшее время, рассказали АТОР в VITO Russia.

Согласно официальной ноте Министерства иностранных дел Индонезии, которой VITO Russia поделился с АТОР, новые правила въезда в страну вступили в силу 1 февраля 2022 года. С этого дня приезжать на Бали смогут иностранные туристы старше 12 лет, привитые вакцинами Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Sinovac и "Спутник V". В ассоциации напомнили, что ранее иностранцы могли попасть на Бали только после прохождения 10-дневного карантина в столичной Джакарте или в Манадо.

Для въезда в Индонезию и вакцинированным взрослым, и детям понадобится справка об отрицательном результате ПЦР-теста. По приезде в страну туристам необходимо сдать еще один ПЦР-тест и отправиться на пятидневный карантин в заранее забронированном отеле. Семидневный карантин придется пройти привитым одной дозой вакцины, а также полностью вакцинированным иностранцам, если они приезжают в Индонезию со своими непривитыми детьми в возрасте от 12 до 18 лет. Третий ПЦР-тест и взрослым, и детям, необходимо будет сдать за день до окончания карантина, объяснили в АТОР.

Данные туроператоров

Tez Tour фиксирует увеличение запросов на отдых в Индонезии, на направлении аккумулируется отложенный спрос, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Запросы на отдых на Бали есть и у Anex Tour, рассказали ТАСС в пресс-службе туроператора. Для компании наиболее интересна возможность организации пакетных туров на Бали с прямым перелетом, но пока нет расписания возможных регулярных рейсов.

"Запросы на отдых на Бали, конечно, есть. Однако до тех пор, пока не будет ясности и более конкретных условий пребывания российских туристов в Индонезии, продажи закрыты. На проработку протоколов и четких указаний по въезду в страну может потребоваться какое-то время, так же как на проверку готовности гостиничной инфраструктуры для выполнения требований этих протоколов гостями", - подчеркнули в Anex Tour.