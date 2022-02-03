В РФ впервые после заражения коронавирусом за сутки выздоровели более 50 тыс. человек

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 53 724 против 48 426 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 390 732 случая выздоровления, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Доля выписанных пациентов снизилась до уровня 84,6% от общего числа заразившихся. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 1 560 475.

В стране выявили 155 768 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 12 284 564. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,3%.

Число госпитализаций из-за коронавируса составило 17 792, что на 3,4% больше показателя предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций произошло в 48 субъектах РФ, снижение - в 37.

В России зарегистрировали 667 смертей из-за коронавируса за сутки. Общее число летальных исходов составило 333 357. Днем ранее выявили 678 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,71%.