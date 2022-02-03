Свердловские власти предложили строителям готовить кадры по программе "Профессионалитет"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области предложили строительным компаниям подключиться к формированию программ подготовки кадров в отрасли по программе "Профессионалитет" с 2023 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

"Мы готовы продолжить сотрудничество с работодателями строительной отрасли, в том числе в рамках реализации совместных проектов подготовки кадров. Предлагаем рассмотреть возможность работодателям строительной отрасли включиться в реализацию проектов "Профессионалитета" с кластером по строительству, определить интересующие программы и образовательные площадки на 2023 год", - сказал он. Биктуганов добавил, что министерство готово оперативно лицензировать программы подготовки.

Пока регион подключился к двум программам "Профессионалитета" по металлургии и машиностроению. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков на конференции Национального объединения строителей и Национального объединения изыскателей и проектировщиков отметил, что в рамках среднего специального образования студентов необходимо обучать базовым умениям работы с данными. В частности, извлечению данных, их структурированию, обработке, использованию скриптов, а также учить принимать решения на основе данных, "а не на интуиции".

"Среднее образование должно [обучить] не только базовым механизмам и навыкам, будто черчение, умение наносить штукатурку, класть стеновые материалы и ставить металлоконструкции, а учить работе с информацией, отраслевому английскому языку, основам программирования", - отметил он.

Запуск проекта по развитию среднего профессионального образования "Профессионалитет" планируется 1 сентября 2022 года. К обучению по новой программе приступят первые 150 тыс. студентов. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомной промышленности, железнодорожному транспорту, металлургии, машиностроению, сельскому хозяйству, легкой промышленности, химической и фармацевтической отрасли. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.