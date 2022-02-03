В Самарской области создали оперштаб по борьбе с последствиями снегопада

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Оперативный штаб создан в Самарской области для борьбы с последствиями сильного снегопада, который идет вторые сутки, сообщили в пресс-службе правительства области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил подготовиться к развертыванию пунктов обогрева в случае необходимости.

Самарская область, станция Зубчаниновка. Пассажиры электричек прыгают из вагонов в сугробы. За январь в регионе выпало 160% месячной нормы осадков. Позитив.Приятного вечера. pic.twitter.com/a7BMiFH4Pc

"По решению губернатора на территории региона был создан оперативный штаб по борьбе с последствиями стихии, возглавить его было поручено вице-губернатору - председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову. Министру транспорта и автомобильных работ поручено координировать всю работу на дорогах Самарской области, в кратчайшие сроки обеспечить транспортную доступность всех населенных пунктов", - отметили в пресс-службе.

Азаров подчеркнул, что важно не допустить скопления большегрузов и других автомобилей на федеральных трассах и быть готовыми оперативно оказывать помощь людям в размещении, обогреве и обеспечении питанием. "Мы знаем, что есть сложные участки автотрассы на территории Сызранского района. Нужно быть готовыми, в том числе, по пунктам обогрева водителей, если понадобится, подвоза еды, воды", - сказал он. Сейчас в Самарской области перекрыто движение по двум участкам федеральной автотрассы М-5 "Урал".

Также глава региона обратил внимание на расчистку дорог к образовательным учреждениям, больницам, к остановочным павильонам, железнодорожным станциям и подъездам к контейнерным площадкам. Азаров поручил не допускать длительного складирования отходов и привлекать дополнительную технику, предприятия, чтобы исправить ситуацию.

По данным Приволжского УГМС, 3 февраля в Самарской области продолжатся осадки, сильный снег и дождь, метели, гололед и снежные заносы, сохранится оранжевый уровень опасности. За первые дни февраля прогнозируется выпадение полуторамесячной нормы осадков.