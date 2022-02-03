ВОЗ обеспокоена последствиями пандемии для онкобольных

СТОКГОЛЬМ, 3 февраля. /ТАСС/. Пандемия оказала за последние два года сильное негативное влияние на людей с онкозаболеваниями. Об этом рассказал на пресс-брифинге в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он привел следующие примеры: на ранних стадиях пандемии в Бельгии диагноз инвазивных опухолей снизился на 44%, в Италии колоректальные скрининги сократились на 46% в период с 2019 по 2020 год, в Испании количество раковых заболеваний, диагностированных в 2020 году, оказалось на 34% ниже, чем ожидалось.

"Завтра Всемирный день борьбы с раком, и я хочу воспользоваться возможностью, чтобы подчеркнуть катастрофические последствия, которые пандемия оказала за последние два года на людей, больных раком. Воздействие COVID-19 действительно выходит далеко за рамки самой болезни, - отметил он. - У каждого четвертого человека в Европе и Центральной Азии в течение жизни диагностируют рак, это одна из основных причин заболеваемости и смертности в Европейском регионе ВОЗ, на которую приходится более 20% всех смертей. Оглядываясь назад: за последние два года скрининг, диагностика и лечение рака беспрецедентно пострадали, поскольку службы здравоохранения изо всех сил пытались отреагировать на COVID-19".

Последние опросы о непрерывности основных медицинских услуг во время пандемии COVID-19, проведенные ВОЗ, указывают, что процент сбоев в последнем квартале 2021 года в оказании онкологической помощи - скрининге и лечении - составлял в странах, представивших отчетность, 5-50%. "Ситуация улучшилась по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда обслуживание было нарушено более чем на 50% в 44% стран и на 5-50% в остальных, но последствия этого сбоя будет ощущаться годами", - подчеркнул Клюге.

44% стран мира сообщили об увеличении числа незавершенных работ по скринингу рака во второй половине 2021 года. "То, как пандемия задерживает лечение рака и создает задержки в оказании услуг, представляет собой смертельно опасное взаимодействие", - добавил региональный директор.

В ВОЗ напоминают, что работники здравоохранения перегружены и очень устали. "Но любая передышка, которую дает широкий иммунитет - благодаря вакцинации и в связи с [распространением] менее тяжелого "омикрона" вместе с наступающим весенне-летним сезоном, - должна быть использована немедленно, чтобы позволить работникам здравоохранения вернуться к другим важным функциям, чтобы ликвидировать отставание по оказанию услуг по уходу в области хронических заболеваний. По мере того как мы продвигаемся вперед, поддержание основных медицинских услуг, включая услуги по всему спектру онкологической помощи - от профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения до паллиативной помощи - должно стать компонентом планирования и реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказал Клюге. Он также подчеркнул, что 30-40% случаев рака в Европе можно предотвратить.