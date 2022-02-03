В Северной Осетии построят спортплощадку для детей с ограниченными возможностями здоровья

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Спортивную площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья построят в Северной Осетии. Соответствующую идею поддержал глава республики Сергей Меняйло на встрече с директором спортивно-развлекательного парка "Горизонт" Сосланом Габуловым и экспертом по работе с особенными людьми и адаптивному спорту Ирмой Гаугаевой.

"Создание условий для занятий спортом, учебы, работы для людей с ограниченными возможностями здоровья - одна из важных государственных задач. Поэтому проект строительства специализированной спортплощадки в контексте развития инфраструктуры для людей с инвалидностью - а я сейчас говорю, в том числе, и о создании профильного физкультурно-оздоровительного комплекса, для которого в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация - конечно, интересен. Необходимо проработать детали, определить место для площадки, которое будет удобно и самим детям, и их родителям. Со стороны республики поддержка проекта будет", - сказал Сергей Меняйло.

По замыслу авторов проекта, площадка будет функционировать в летний период под открытым небом.

В ближайшее время начнется проработка социального проекта для того, чтобы авторы инициативы могли воспользоваться инструментами государственной поддержки.