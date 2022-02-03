Собянин выделил 1,5 млрд рублей для премирования работников поликлиник

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы дополнительно выделили 1,5 млрд рублей для премирования медицинских работников и обеспечения расходов городских поликлиник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С точки зрения финансовых расходов в поликлиниках - они увеличились радикально, пришлось нанимать дополнительных специалистов. Большинство терапевтов не получали городские надбавки, работали в обычном режиме. Поэтому мной было принято решение о выделении 1,5 млрд рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов", - сказал мэр в ходе посещения поликлиники № 68.

Он добавил, что московское здравоохранение столкнулось с новыми вызовами, стационарное и амбулаторные звенья работают на уровне пиковых значений предыдущих волн заболевания коронавирусом. По словам мэра, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, на прием москвичей с ОРВИ и коронавирусом ежедневно работают 6 тыс. медицинских работников.

Собянин также напомнил о создании службы телемедицины в каждой поликлинике и усилении службы "122". Теперь прием звонков осуществляется в плановом режиме. "Несмотря на огромный поток пациентов, взрывной рост "омикрона" в Москве, здравоохранение города, считаю, справилось с такой нагрузкой. Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания волны, - сказал мэр. - Мы видим некую стабилизацию динамики заболеваемости. Будем надеяться, что дальнейшего резкого роста не будет".

Как отметила главврач поликлиники № 68 Наталья Кузенкова, медучреждение стало самостоятельной организацией, которое оказывает все виды помощи гражданам. Несмотря на сокращение объема плановой помощи в поликлинике продолжают работать специалисты, оказывающие помощь плановым пациентам.

Мэр также поблагодарил врачей за их работу и выполнение профессионального долга перед горожанами.

О премиях

Как уточняет пресс-служба столичной мэрии, премию получат врачи, медицинские сестры и администраторы, работающие в отделениях для больных с симптомами ОРВИ, телемедицинской службе и службе выездов на дом всех городских поликлиник. Размер премии будет определяться с учетом реальной ситуации в конкретных поликлиниках и личного вклада каждого работника.

Для пациентов с диагнозами COVID-19 и ОРВИ, которые проходят лечению на дому, были расширены возможности телемедицины. С 25 января новым сервисом уже воспользовались более 17 тыс. пациентов с диагнозом ОРВИ или COVID-19. За первые недели работы отделения ОРВИ в городских поликлиниках приняли свыше 490 тыс. пациентов.