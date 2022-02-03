Более 120 студентов из 50 российских вузов приехали на образовательный форум в Сочи

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Образовательный форум "Материаловедение и строительство" стартовал в Сочи для участников олимпиады "Я - профессионал" 3 февраля, его участниками стали более 120 студентов, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"В Сочи состоялось открытие образовательного форума "Материаловедение и строительство" Уральского федерального университета в рамках олимпиады "Я - профессионал". Участниками стали 123 студента из 50 российских вузов, победившие в специальном конкурсе мотивационных писем", - сообщили в организации.

Образовательный форум УрФУ в рамках олимпиады "Я - профессионал" проводится в пятый раз. В этот раз участники форума в течение пяти дней будут знакомиться с профессионалами отраслей, погружаться в темы материаловедения и девелопмента, разрабатывать собственные проекты, улучшать свои гибкие навыки. Для студентов в Сочи состоится более 30 образовательных и культурных событий, среди которых лекции о влиянии пандемии на культуру мегаполисов, литейном искусстве, а также консультации по стажировкам и трудоустройству, карьерный марафон, инженерный квест и другие мероприятия.

"Участники форума представляют 26 регионов России. Чтобы оказаться в Сочи, каждый не только успешно прошел задания отборочного этапа олимпиады, но и заявил о себе в мотивационном письме. Образовательные форумы УрФУ проходят пятый год и уже стали неотъемлемой частью олимпиады "Я - профессионал". Они традиционно отличаются глубоким погружением студентов в проектную работу. Это уникальный шанс, который позволит студентам отточить свои профессиональные навыки и получить фидбэк от ведущих компаний в отрасли", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора платформы "Россия - страна возможностей" Антона Серикова.

Образовательный форум "Материаловедение и строительство" завершится 8 февраля. По его итогам организаторы определят лучшие решения кейсов, победителей конкурсной программы в командном и индивидуальном зачете. Успешные участники форума получат подарки от оргкомитета олимпиады "Я - профессионал", УрФУ, будут приглашены на практики и стажировки в ТМК и Группу "Синара".

О Всероссийской олимпиаде студентов

Всего в 2021-2022 учебном году в рамках олимпиады "Я - профессионал" планируется провести 20 образовательных форумов (школ). Профильные и междисциплинарные форумы проводятся ежегодно и на несколько дней объединяют талантливых и активных студентов из разных уголков страны. Они получают возможность познакомиться с практической стороной будущей профессии, посетить лекции и мастер-классы топ-менеджеров, экспертов отрасли и ведущих ученых.

Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" - одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. Она проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта - поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании. Организаторами олимпиады выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я - профессионал", АНО "Россия - страна возможностей", Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" и 30 ведущих российских вузов.