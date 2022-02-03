Российские и американские кайтеры вместе пересекут Гольфстрим и Флоридский пролив

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские и американские кайтеры в четверг пересекут течение Гольфстрим и Флоридский пролив, преодолев 85 км в Атлантическом океане. Группа стартует c острова Бимини на Багамах и закончит переход на пляже города Майами в США, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Военно-технического общества", членом которого является один из участников - кайтер Владимир Попов.

"Дистанцию в 85 км планируется преодолеть за 5-8 часов в зависимости от погодных условий - скорости ветра и высоты волн. Безопасность перехода обеспечит лодка сопровождения. На участниках закрепят GPS-трекеры, информация с которых по радиоканалу станет поступать капитану лодки. Он будет видеть положение всех кайтеров на маршруте", - сообщили в обществе.

Отмечается, что для связи на воде каждый участник получит рацию, позволяющую поддерживать связь на расстоянии 5 км, и гарнитуру, которая работает на расстоянии до 600 м. Также предусмотрено оборудование для экстренного вызова спасательных служб. В состав группы вошли известный российский кайтер Константин Аксенов, путешественник и член "Военно-технического общества", участник военно-патриотической акции "Керченский десант" Владимир Попов, американский кайт-тренер Крис Рибот.

"Своим переходом по кратчайшему пути между Багамскими островами и США мы хотим привлечь внимание к кайтбордингу. Кайтинг, или кайтбординг стал новым олимпийским видом спорта - дебютирует на летних играх 2024 года. Но в олимпийскую программу вошла гоночная дисциплина, которая сильно отличается от других популярных во всем мире разновидностей кайтбординга. Мы выступаем за то, чтобы и другие дисциплины вошли в программу Олимпийских игр", - привели в пресс-службе слова Константина Аксенова, которому принадлежит мировой рекорд по пересечению Берингового пролива на кайтборде.

Попов не исключил, что после преодоления маршрута через Гольфстрим и Флоридский пролив может быть подана заявка на включение перехода в Книгу рекордов России. "В Книге рекордов России уже зафиксирован один наш маршрут как самая продолжительная эстафета на кайтах. В ноябре 2018 года осуществлен переход по Индийскому океану за 9 часов 9 минут и 41 секунду", - отметил Владимир Попов, которого также процитировали в пресс-службе.

Общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" была создана в 2016 году. На ее сайте указано, что это крупнейшая в России организация, имеющая самый большой парк военной автобронетанковой техники, находящейся в "стоковом" состоянии и способной выполнить марш более чем на 2 000 км. Общество имеет три отделения: головное - в Москве, региональные в Калининграде и Шимановске. Оно, в частности, является организатором форсирования Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года.