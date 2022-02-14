Москва: вокруг света за несколько часов

Хорошо там, где нас нет? Переместиться в другое культурное пространство, ощутить непривычный ритм жизни, услышать иностранный язык. Возможно ли это, если оставаться в своем городе? ТАСС совместно с официальным туристическим порталом discovermoscow.com представляет локации, в которых можно почувствовать атмосферу других городов. Париж

• Воронцовский парк напоминает парк Монсури в Париже. Оба в английском стиле и находятся в удалении от центра города. Правда, первый гораздо старше. Парк Монсури возник во время османизации Парижа в 50-60-е годы 19-го века: при Наполеоне Третьем префект департамента Сена Жорж-Эжен Осман перекроил город, именно ему парижане обязаны нынешним обликом столицы. Парк Монсури появился под занавес градостроительной реформы на месте пустоши. Под ним - те самые парижские катакомбы. Здесь рядом с 1908 по 1912 год жил Ленин. Любил бродить по парку, катался по его дорожкам на велосипеде. Сейчас парк Монсури - это 1400 деревьев, озеро, утки. Недалеко от него расположен университетский городок, здесь часто устраивают пикники студенты. Воронцовский парк был разбит на территории бывшей царской вотчины в конце 17-го века, а первые упоминания об этих землях появляются в исторических документах еще в 15-м столетии. Известно, что в 16-м веке здесь была вотчина боярина Федора Воронца. Подобие Версаля с регулярным парком и прудами начал создавать Петр Репнин в середине 18-го века. Обустраивать усадьбу продолжил его двоюродный брат Николай Репнин. При герое русско-турецких войн, фельдмаршале Репнине, появились постройки, которые сохранились на территории парка до наших дней: флигели, оранжерея, людская при конном дворе, северный и южный павильоны, ансамбль парадного въезда и церковь Святой Живоначальной Троицы. В 1812 году здесь строили секретный объект - воздушный шар, с помощью которого предполагалось закидывать бомбами французов. Насколько это мероприятие было секретным, можно судить по фрагменту романа "Война и мир" Льва Толстого: "В этот день Пьер, для того чтобы развлечься, поехал в село Воронцово смотреть большой воздушный шар, который строился Леппихом для погибели врага…". Посмотреть на аэростат Франца Леппиха приезжал и генерал-губернатор Москвы Федор Ростопчин. Воздушный шар с гигантской гондолой рассчитывали использовать во время Бородинского сражения. Но Леппих так и не смог поднять аэростат в воздух. После войны 1812 года усадьбу пришлось восстанавливать: французы сожгли ее. Так регулярный парк и сменился нынешним пейзажным. • Храм Святого Людовика Французского на Малой Лубянке был бы точь-в-точь как соборы Парижа из эпохи ампира, если бы не прятался среди многоэтажной застройки района. Здание было построено в 30-е годы 19-го века одним из Жилярди - знаменитой династии архитекторов. Выходец из Швейцарии, итальянец Алессандро, ставший в России Александром Осиповичем, в Москве жил с 14 лет и рано начал работать по профессии. Храм возник на месте деревянной церкви. Ее архитектурная особенность - мощный цилиндрический свод. Такие были популярны в Европе в 11–12-м веках. Возводили церковь в основном на пожертвования прихожан, освятили ее в 1849 году. В советское время храм продолжал действовать. Внутри все говорит о связи с Францией: здесь один из алтарей посвящен Деве Марии Лурдской (во французском Лурде Богоматерь явилась местной жительнице) и можно увидеть статуэтку Жанны д’Арк. Чтобы почувствовать себя в Париже, нужно прийти на воскресную мессу к 10:30. В это время здесь говорят по-французски. Службы также проходят на английском, итальянском, русском и вьетнамском языках. • Любителям французской кухни стоит посетить ресторан Паризьен на Ленинградском проспекте. Здесь, на территории бывшего стадиона "Юных пионеров", находится здание, построенное для "отдохновения высочайших особ". Это бывший Царский павильон 15-ой Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки, проходившей в Москве в 1882 году. Из всех многочисленных построек сохранился только этот павильон - работа архитекторов Александра Каминского и Августа Вебера в псевдорусском стиле. Как отмечает гид "Мишлен", заведение "сочетает в себе роскошь и элегантность: семиметровые потолки, покрытая серебром лепнина, мебель в стиле той эпохи и оригинальная плитка". Блюда ресторана авторитетное издание называет шедеврами и среди прочих хвалит борщ. Так как кроме классической французской кухни здесь представлена и русская. Берлин

• У Москвы есть свой кусок Берлинской стены. Его можно увидеть в сквере у Сахаровского центра на Земляном валу. В Москве железобетонный символ холодной войны появился в середине 90-х. Это был дар музея "Чекпоинт Чарли", который находится рядом с самым знаменитым КПП на границе между Западным и Восточным Берлином. Сейчас на Фридрихштрассе по-прежнему можно увидеть караульную будку и мешки с песком. Там любят фотографироваться туристы. В центре московского фрагмента Берлинской стены - небольшая пробоина, а на самом бетонном заборе - несколько металлических бабочек из металла. Авторы этого памятника - скульпторы Алексей Григорьев и Даниэль Метлянский и художник Максим Метлянский. • Кутузовский проспект в Москве и Карл-Маркс-Аллея в Берлине - будто близнецы-братья: одни и те же монументальные здания, просторные тротуары. Обе улицы застраивались примерно в одно время, по схожим эстетическим и идеологическим критериям: парадные магистрали столичного города. С 1949 по 1961 год улица в Берлине называлась Шталин-аллее (Stalinallee). Авторы архитектурного проекта ездили за вдохновением в разные города, в том числе в Москву. Здесь же снимались сцены фильма "Гудбай, Ленин!". Многие здания на Карл-Маркс-Аллее настолько напоминают главную правительственную трассу российской столицы, что у эмигрантов из России вызывают приступы ностальгии. Но есть и отличия. К примеру, на Карл-Маркс-Аллее нет Триумфальной арки. Но, с другой стороны, здесь есть площадь под названием Франкфуртские ворота. В центре еще одной площади - Штраусбергер Платц - есть круглый фонтан, своей формой напоминающий Бородинскую панораму. Обе берлинские площади обрамляют парные здания так же, как и в начале Кутузовского проспекта. В Москве на новом проспекте, появившемся в 1957 году, селили в основном номенклатурных работников и деятелей культуры. В доме 4/2 жили Майя Плисецкая и Родион Щедрин, Лиля Брик. Дом 26 в народе назывался "бутербродом", потому что там поселились один над другим генсек Брежнев, секретарь ЦК КПСС Суслов и глава КГБ Андропов. Говорят, что из подъезда был прямой вход в метро.

Однако не все дома парадной магистрали Москвы относятся к эпохе сталинского ампира. Сохранились на Кутузовском постройки и постарше, к примеру Трехгорный пивоваренный завод. В конце 19-го века он был самым крупным пивоваренным предприятием Москвы. Правда, находится он на второй линии проспекта, за сталинками. • Евангелическо-Лютеранский Кафедральный Собор св. Петра и Павла в Старосадском переулке можно назвать еще одним берлинским местом в Москве. Церковь на Ивановской горке стоит уже больше 200 лет, освятили ее в 1819 году. В 1843 году в соборе дал органный концерт Ференц Лист. Не все слушатели высоко оценили способности музыканта как органиста. Но зато отмечали щедрость Листа: все деньги от концерта он отдал в пользу сирот. Сейчас, как и сотню лет назад, здесь продолжает звучать музыка. На концерты в стенах храма всегда есть спрос. Время от времени тут выступает органистка кирхи. Каждый первый четверг месяца в 17:30 слушателей ее концерта допускают к органу - на экскурсию. • Парк "Тюфелева роща" на бывшей территории автозавода ЗИЛ как нельзя лучше подходит к образу Берлина, в котором смело переиначивают старые промзоны города. У немцев арт-пространства возникают там, где раньше гремели станки и не останавливался конвейер. Город на Шпрее претендует на звание столицы современного искусства, а потому подходит к вопросу освоения территорий прежде всего с художественной точки зрения. Именно так был решен вопрос с пространством на юге Москвы, в Даниловском районе. В 2017 году на бывшей производственной территории ЗИЛа разбили парк. Автор проекта - голландец Джерри Ван Эйк. Доминанта парка - стальной навес-решетка, своей ржавой поверхностью напоминающий о промзоне. Он тянется почти на полтора километра, выступая одновременно и прогулочным маршрутом с крышей над головой, и смотровой площадкой, и арт-объектом.

Тюфелева роща известна с давних пор. Во времена Карамзина здесь были сосны и ели, считалось, что в здешнем пруду утопилась бедная Лиза, поэтому его называли Лизиным. В новой Тюфелевой роще тоже есть пруд, с шезлонгами. Кроме того, здесь есть кафе, торговые павильоны, детские и спортивные площадки. Куда еще отправиться за атмосферой Берлина расскажет официальный туристический портал discovermoscow.com. Нью-Йорк

• 1-я и 2-я Брестские улицы Москвы. Пейзаж этого района города очень изменился за последние годы и все больше напоминает Манхэттен. Старые дома будто втягивают голову в плечи, пугаясь соседства с небоскребами - точь-в-точь как знаменитый дом Джеймса Уотсона на Стейт-стрит в Нью-Йорке. Этот особняк на Манхэттене был построен еще в 1793 году и чудом дотянул до наших дней. В 1964-м к зданию притулилась часовня в том же колониальном стиле. В Москве теперь тоже можно увидеть похожую картину. К примеру дом 27 по 1-й Брестской. Четырехэтажное кирпичное здание 1890 года зажато с трех сторон высотками и будто слиплось с домом-пингвином (его еще называют "дом-пузо") - так москвичи окрестили один из небоскребов за выпуклую форму. На фоне серых полупрозрачных стекол этот яркий красно-белый домишко выглядит отчего-то отчаянно смелым. И даже кажется красивым, несмотря на совсем простую архитектуру. До войны 1812 года застроена была лишь часть нынешней 1-й Брестской. Дальше тянулись поля. Когда после пожара составляли план города, территорию решено было застроить. Впрочем, и в середине 19-го века там еще пасся скот. Тем не менее улицы расчертили. И в этом они тоже очень похожи на манхэттенские авеню и стритс (от англ. avenues и streets - ТАСС). • 7 сталинских высоток Москвы стали нашим ответом Америке. Во всяком случае, такова одна из версий появления небоскребов в Советском Союзе. Постановление совмина СССР о строительстве высотных зданий было принято в январе 1947 года, а в сентябре, к 800-летию Москвы, в торжественной обстановке состоялась закладка зданий. Тогда планировалось возвести восемь высоток, но от проекта в Зарядье позже отказались. При этом нельзя сказать, что это был новый опыт для советских архитекторов. Строительство первой высотки в СССР началось еще до войны. Это должен был быть самый высокий небоскреб мира - 420-метровый Дворец советов с гигантской статуей Ленина, на четверть увеличивающей высоту здания. Для здания расчистили площадку на Волхонке, разрушив Храм Христа Спасителя. Был построен фундамент, но потом началась война, металлоконструкции, предназначенные для каркаса, использовали для противотанковых ежей, стройку Дворца советов заморозили. Как оказалось, навсегда. В 50-е годы на этом месте появился бассейн "Москва". К 1957-му все семь высоток были построены: высотка на Кудринской площади (156 м), гостиница "Ленинградская" (136 м), высотка на Котельнической набережной (176 м), высотка на площади Красные ворота (138 м), здание МИД (172 м), главный корпус МГУ (236 м) и гостиница "Украина" (206 м). Это был прорыв для строительной отрасли: новые технологии, рекордные сроки. Споры о том, заимствовали ли идеи советские архитекторы у американских коллег, идут до сих пор. Как попасть в каждую из сталинских высоток - ищите на портале discovermoscow.com. Лондон