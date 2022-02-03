В Москве с 4 по 6 февраля пройдет рейд по пресечению нарушений среди таксистов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции проведут с 4 по 6 февраля в Москве рейд по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений среди водителей такси. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"В период с 4 по 6 февраля проведем операцию "Такси". Сотрудники подразделений дорожно-патрульной службы нацелены на усиление контроля в данной сфере, пресечение правонарушений и выявление преступлений, совершенных водителями указанной категории транспорта", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что в ходе проверок автоинспекторы обследуют территории обслуживания на предмет организованных мест стоянки легковых такси и автомобилей, водители которых осуществляют пассажирские перевозки. "В зоне особого внимания: транспортно-пересадочные узлы, торгово-развлекательные центры, станции метрополитена, гостиничные комплексы, железнодорожные вокзалы и автостанции", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Кроме того, во время рейда будет проведена проверка на предмет правонарушений в сфере миграционного законодательства РФ.