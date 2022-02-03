Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются в четверг. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 14:39 мск было зафиксировано 2 тыс. 146 отчетов о сбоях в работе сервиса.

Большая часть сообщивших о проблемах пользователей (79%) жаловались на работу сайта, 13% - на работу приложения, 8% сообщали о неполадках в работе видео трансляций.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

ТАСС направил запрос в пресс-службу компании.