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Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются в четверг. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 14:39 мск было зафиксировано 2 тыс. 146 отчетов о сбоях в работе сервиса.

Большая часть сообщивших о проблемах пользователей (79%) жаловались на работу сайта, 13% - на работу приложения, 8% сообщали о неполадках в работе видео трансляций.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

ТАСС направил запрос в пресс-службу компании.

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