Регулятор ЕС продолжает изучать данные о "Спутнике V" и других неодобренных вакцинах

ГААГА, 3 февраля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) продолжает анализировать данные по не одобренным к использованию в Евросоюзе вакцинам от коронавируса. Об этом в четверг на брифинге сообщил глава департамента EMA по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергюс Суини в ответ на просьбу прокомментировать текущий этап рассмотрения сведений по российскому препарату "Спутник V" и китайскому Sinovac Biotech.

"Мы продолжаем процесс рассмотрения данных, предоставленных компаниями-разработчиками. Как известно, нами был проведен ряд инспекций. Теперь необходимо собрать воедино все имеющиеся сведения. Процесс продолжается, но нам нужна дополнительная информация для того, чтобы двигаться дальше", - отметил Суини.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, он стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.