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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что "омикрон" заразит 90% населения России

Инфекционист Евгений Тимаков добавил, что люди с высоким уровнем антител переносят ковид с новым штаммом в легкой форме

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Штамм "омикрон", особенно его новый вариант - BA.2, заразит почти 90% населения России и других стран. Такое мнение в четверг высказал инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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"Омикрон" заразит нас почти всех. Я думаю, что 90% населения нашей и других стран будут заражены этим самым "омикроном", особенно второй версией его - суперверсией, которая пришла, BA.2", - сказал он.

Инфекционист добавил, что люди с высоким уровнем антител переносят заболевание новым штаммом в легкой форме.

"Вопрос в другом, те кто имеют иммунитет, кто переболел, вакцинированные, с высоким уровнем антител, <…> болеют "омикроном", попадают в статистику, выделяют вирус, но зачастую не знают о том, что они болеют. Это все проходит на уровне банального сезонного ОРВИ", - уточнил Тимаков.

Ранее медицинские власти Великобритании выявили в стране новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2, который, по предварительным анализам, распространяется с еще более высокой скоростью.

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