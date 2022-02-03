Эксперт считает, что "омикрон" заразит 90% населения России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Штамм "омикрон", особенно его новый вариант - BA.2, заразит почти 90% населения России и других стран. Такое мнение в четверг высказал инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Говорит Москва" .

"Омикрон" заразит нас почти всех. Я думаю, что 90% населения нашей и других стран будут заражены этим самым "омикроном", особенно второй версией его - суперверсией, которая пришла, BA.2", - сказал он.

Инфекционист добавил, что люди с высоким уровнем антител переносят заболевание новым штаммом в легкой форме.

"Вопрос в другом, те кто имеют иммунитет, кто переболел, вакцинированные, с высоким уровнем антител, <…> болеют "омикроном", попадают в статистику, выделяют вирус, но зачастую не знают о том, что они болеют. Это все проходит на уровне банального сезонного ОРВИ", - уточнил Тимаков.

Ранее медицинские власти Великобритании выявили в стране новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2, который, по предварительным анализам, распространяется с еще более высокой скоростью.