БРЕСТ, 3 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил венки к вечному огню мемориального комплекса "Брестская крепость - герой" в рамках рабочей поездки в Белоруссию.

У мемориала Шойгу почтил молчанием память погибших в Великой Отечественной войне. Факел вечного огня в виде небольшой квадратной плиты с углубленным в ней рельефным изображением пятиконечной звезды расположен в центре площадки, вымощенной красными гранитными плитами. На площадке - надпись литыми бронзовыми буквами: "Стояли насмерть. Слава героям".

Шойгу посетил храм, расположенный на территории мемориального комплекса, и передал настоятелю в дар храму икону "Святое воинство". Он пригласил священника посетить главный храм Вооруженных сил РФ. В книге почетных гостей министр обороны сделал запись, в которой поблагодарил за сбережение памяти о подвигах воинов Отечества. "С уважением к защитникам Брестской крепости", - написал Шойгу.

Также глава российского военного ведомства посетил и сам мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где ему показали сооружения, построенные в ХIХ - начале ХХ веков, руины, оставленные войной, скульптурные композиции и памятники защитникам цитадели. Министру рассказали об историческом прошлом крепостных строений и важнейших событиях, происходивших на территории крепости.

Фонды музея насчитывают более 88 тыс. музейных предметов. Они связаны с темой обороны Брестской крепости, историей ее строительства и модернизации, освобождением Бреста в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков.

Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой" - один из наиболее узнаваемых и посещаемых объектов в Белоруссии.