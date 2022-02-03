Курганские власти запретили детям без родителей посещать ТРЦ и кинотеатры из-за ковида

ТАСС, 3 февраля. Власти Курганской области запретили лицам младше 18 лет посещение ТРЦ и кинотеатров без родителей ввиду ситуации с пандемией. Также приостанавливается проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Ранее сообщалось, что курганские власти приняли решение о переводе с 4 февраля учащихся школ на дистанционное обучение, за исключением сельских малокомплектных учреждений. Для студентов колледжей и техникумов очно будут проводиться только практические занятия.

"С 4 по 18 февраля включительно вводятся ограничения на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Родители и юридические лица или предприниматели, работающие без образования юридического лица, осуществляющие деятельность на территории Курганской области, обязаны принять меры по недопущению нахождения детей младше 18 лет на указанных площадках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 7 февраля приостанавливается проведение мероприятий для детей в культурно-досуговых учреждениях. Мероприятия для детей и взрослых в кинотеатрах, для взрослых - в театрах, библиотеках, музеях должны проводиться с максимальным числом зрителей не более 50%.

Проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках разрешается с максимальным количеством участников до 500 человек, проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных площадках, а также предоставление физкультурно-оздоровительных услуг разрешается с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения COVID-19.

По данным регионального департамента здравоохранения за 2 февраля, за сутки было выявлено 718 новых случаев заражения коронавирусом. Тогда как еще неделю назад, 24 января, фиксировалось 117 случаев, и продолжительное время до этого показатель не превышался. В регионе выявлены первые случаи заражения штаммом "омикрон". Власти Курганской области приняли решение о переводе с 4 февраля учащихся школ на дистанционное обучение, за исключением сельских малокомплектных учреждений, а для студентов колледжей и техникумов очно будут проводиться только практические занятия. Также с 16 января организации общественного питания могут работать только до 23:00, до конца февраля отменено требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров и ряда других, но усилен контроль за нарушениями эпидемиологических требований.