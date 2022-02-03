МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии по старости, а также доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Об этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), опубликованного в четверг.

"Неработающие пенсионеры с сегодняшнего дня начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%", - сообщили в фонде.

В ПФР добавили, что доставка пенсий через организации федеральной почтовой связи, банки и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, осуществляется с 3 по 25 февраля.

"Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно", - отметили в фонде.

Президент России Владимир Путин 28 января подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, поясняла ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января нынешнего года, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 млн человек.