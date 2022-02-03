Мэрия Омска приобретет в 2022 году 29 машин и 15 единиц оборудования для уборки улиц зимой

ОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация города Омска, мэру которого Сергею Шелесту прокуратура Омской области внесла представление за некачественное содержание зимой улично-дорожной сети города, приобретет в 2022 году 29 машин и 15 единиц навесного оборудования для уборки улиц в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Омска.

"В этом году в Омск поставят 29 машин и 15 единиц навесного оборудования, предназначенных для зимней уборки улично-дорожной сети. На 120 млн рублей, выделенных из городского бюджета, будут приобретены 2 универсальные коммунальные машины, 18 тракторов, 8 фронтальных мини-погрузчиков, экскаватор-погрузчик, а также 8 фронтальных совковых щеток и 7 гидравлических навесных дорожных фрез", - сообщила пресс-служба.

Ранее бывший директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимир Казимиров на заседании горсовета Омска рассказал, что износ автопарка уборочной техники составляет 84%. При этом в дорожных работах задействовано более 400 единиц техники.

Прокуратура Омска внесла Шелесту, который вступил в должность мэра в начале января, представление за некачественное содержание улиц в зимний период. Ведомство установило, что в 2021 году мэрия выделила на содержание и ремонт дорог местного значения только 40% необходимых средств, в 2022 году планирует на эти цели направить только 22% от норматива. При этом управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска не оснащено в достаточном количестве машинами и необходимым оборудованием.

В ходе проверки прокуратура выявила на улицах города уплотненный снег и снежный накат, приводящие к повышенной скользкости дороги, наличие избыточного снежного покрова и неубранных снежных валов вблизи пешеходных переходов и остановок.