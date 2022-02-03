Попова объяснила решение об отмене карантина для контактов пациентов с ковидом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ограничения для граждан, которые контактировали с пациентами с ковидом из-за особенностей штамма "омикрон" теряют смысл, решается вопрос об их отмене. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это - особенность эпидемического процесса именно для "омикрона". Вот если будет другой вариант штамма, то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика, ведь эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства "омикрона": очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе <...>. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс, - при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене [карантина]", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти РФ не планируют вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом и могут снять ограничения для контактных лиц.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 83 регионах РФ.