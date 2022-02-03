Попова заявила, что тактика лечения гриппа и ковида диаметрально противоположная

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тактика лечения гриппа и новой коронавирусной инфекции диаметрально противоположная, в том числе поэтому важно тестировать человека с симптомами заболевания. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Смысл в тестировании для человека, у которого есть симптомы, однозначен абсолютно. То есть если у меня есть недомогание, то врач мой и я, мы должны точно знать, чем же я болею, хотя бы потому что сегодня у нас еще высокий удельный вес гриппа, и тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора пояснила, что при ковиде есть риск образования тромбов, а при гриппе наоборот, может быть чрезмерное кровотечение. "Поэтому дифференциальная диагностика очень важна. Но о том, что всем повально тестироваться каждый день не нужно, мы говорим с самых первых дней, с 2020 года", - заключила она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 12 284 564 случая заражения, умерли 333 357 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.