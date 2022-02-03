В Вологодской области на карантине находятся 27% школьников и 8,19% дошколят

ВОЛОГДА, 3 февраля. /ТАСС/. Почти 39 тысяч школьников, или 27% и порядка 6 тысяч дошколят (8,19%) выведены на карантин в Вологодской области по ковиду и ОРВИ. При этом ситуация управляемая, образовательный процесс продолжится в очном формате, сообщила в четверг начальник департамента образования региона Елена Рябова.

"На карантин переведено 8,19% дошкольников, порядка 6 тысяч человек, прирост - до 1,5% в сутки. Всего выведено 326 групп в 165 детсадах, это 40% от общего числа садов. Общее число заболевших ОРВИ и ковидом среди дошкольников составляет 4,7 тыс. человек", - сообщила руководитель департамента на заседании регионального оперштаба.

По ее данным, на карантин в школах выведено 27% школьников, "это почти 39 тыс. человек". Находятся на карантине 1 379 классов в 56% школ региона. Полностью закрыты три школы в области. В техникумах и колледжах находятся на карантине 24% студентов, или 6 845 человек.

"Видим, что ситуация достаточно управляемая. Предлагаю продолжить обучение и работу образовательных организаций в нынешнем (очном) формате, то есть выводить на карантин отдельные группы и классы при выявлении случаев ковида или превышении 25% заболевших ОРВИ", - сказал Рябова. Оперштаб поддержал это решение.

На 27 января на карантин были переведены 5,5% дошкольников, почти 4 тысячи человек, а также 16% школьников, или 22 500 человек.

Всего в Вологодской области выявлено 110 310 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 1 160, из них 136 госпитализированы. Выздоровели 99 035 человек, умерли 3 217. С 31 января в регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи взрослым, и амбулаторной, и стационарной, за исключением направлений "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". Медпомощь детям сохранена в полном объеме. Приостановлена работа сферы дополнительного образования в очном формате для учреждений всех форм собственности. Коллективный иммунитет к ковиду составляет 69%.