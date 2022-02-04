Журналистка "Новой газеты" Милашина намерена временно покинуть Россию из-за угроз

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, которую ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористом в своем Telegram-канале, намерена покинуть на время Россию в связи с угрозами.

"Лично, наверное, Милашина на какое-то время все-таки покинет Российскую Федерацию. <..> На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я уже их послушаю, хотя мне это очень не нравится", - сказала она в четверг в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Милашина добавила, что планирует продолжать свою работу. "На самом деле, понимаете, это не слова, просто выброшенные куда-то в порыве эмоций, злости, это реальная угроза, это надо так воспринимать", - отметила она.

Журналистка убеждена, что "выпад" главы Чечни Рамзана Кадырова в ее сторону связан с оказанием помощи семье судьи Сайди Янгулбаева, отставка которого прекращается с 4 февраля. "[Глава Чечни] считает, что Янгулбаевы - это террористы, и те, кто оказывает им помощь, <…> в понятии Кадырова террористы", - указала она.

31 января "Новая газета" подала заявление в СК РФ на главу Чечни Рамзана Кадырова, который в своем Telegram-канале назвал журналистку издания Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина террористами. Издание просило возбудить уголовное дело по пункту "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Ранее СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. Как сообщили власти Чечни, Зарему Мусаеву доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году. Позднее против нее самой возбудили уголовное дело за применение насилия к полицейскому во время допроса и суд арестовал Мусаеву на два месяца. Сайди Янгулбаев вместе с дочерью покинул Россию.