ЛДПР вносит в Госдуму проект об индексируемой выплате по уходу за ребенком с инвалидностью

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР в пятницу вносят в Госдуму законопроект, предоставляющий неработающим трудоспособным родителям, ухаживающим за ребенком с инвалидностью, право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 тыс. рублей с 1 января 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале в понедельник сообщил один из авторов инициативы, замглавы фракции Ярослав Нилов.

Как отмечают авторы инициативы, в настоящее время неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и инвалидами I группы, установлены компенсационные выплаты в размере 1 200 рублей. Также неработающим трудоспособным родителям или опекунам, осуществляющим уход за ребенком инвалидом или инвалидом с детства I группы, установлена с 1 июля 2019 года ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей. Индексация указанных выплат не предусмотрена.

"В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан законопроектом предлагается предоставить неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 тыс. рублей, что сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году", - говорится в пояснительной записке.