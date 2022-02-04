Регулятор Новой Зеландии одобрил применение вакцины от коронавируса компании Novavax

СИДНЕЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Фармрегулятор Новой Зеландии в пятницу предварительно одобрил использование вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской компании Novavax для иммунизации населения страны. Об этом говорится в сообщении Управления по безопасности лекарственных средств и медицинских изделий Новой Зеландии (Medsafe).

"Новозеландский регулятор Medsafe предварительно одобрил применение вакцины против COVID-19 Nuvaxovid компании Novavax для иммунизации пациентов в возрасте 18 лет и старше. Предварительное разрешение Medsafe - это один из этапов процесса одобрения [препарата], после которого кабинет министров страны рассмотрит рекомендации регулятора и министерства здравоохранения относительно того, следует ли использовать вакцину в Новой Зеландии", - указано в сообщении.

В заявлении Medsafe также отмечается, что препарат станет первой одобренной в стране вакциной, созданной при помощи технологии на основе рекомбинантного белка. Ранее эта вакцина уже была рекомендована для применения Европейским агентством лекарственных средств и Всемирной организацией здравоохранения, а также британским Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения и австралийским Управлением терапевтических товаров.

Ранее новозеландские власти сообщили, что заключили с компанией Novavax соглашение о поставке 10,72 млн доз вакцины Nuvaxovid. Ожидается, что первые партии препарата будут доставлены в Новую Зеландию уже в первом квартале 2022 года.

До этого в Новой Зеландии были одобрены три вакцины против коронавируса: компаний AstraZeneca, Pfizer и Janssen. При этом фактически в стране применяются только две из них - AstraZeneca и Pfizer.