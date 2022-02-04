В Якутии самолет Ан-26 оснастят оборудованием для искусственного вызывания осадков

ЯКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" оснастят оборудованием по искусственному вызыванию осадков в Якутии для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Ранее власти региона сообщали, что разрабатывают вариант запуска весной самолета для искусственного вызова осадков, чтобы предотвратить лесные пожары.

"По поручению главы Якутии Айсена Николаева авиакомпания совместно с государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики и службой спасения региона ведет работу по оснащению самолета Ан-26 "Полярных авиалиний" оборудованием по искусственному вызову осадков", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что при поддержке регионального правительства в ближайшие дни закупят устройство выброса УВ-26С. "После чего будут проведены мероприятия по разработке конструкторской документации и его сертификации для установки на самолет. Также рассматривается вопрос привлечения к данному виду работ техники и сотрудников Центральной аэрологической обсерватории, подведомственных Росгидромету", - сказали в авиакомпании.

Как сообщили ТАСС в Госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), самолет для искусственного вызова осадков можно применять не только для предотвращения возникновения крупных очагов природных пожаров, но и для увлажнения почвы и борьбы с засухой в сельском хозяйстве и обеспечения работы навигации в период маловодья.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки был введен в регионе 23 июня. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.