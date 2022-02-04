В Крыму впервые с ноября выявили более 750 случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 751 человека, сообщается в пятницу на сайте регионального Минздрава. Ранее на этом же уровне показатель был 23 ноября 2021 года, когда зарегистрировали 775 случаев.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября 2021 года - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, накануне было зафиксировано 702 случая.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 февраля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрирован 751 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 135 755 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 114 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 52 157 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 737 человек, за все время пандемии - 125 859.

С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, однако с 28 января вернули льготы на проезд в общественном транспорте для непривитых пассажиров пожилого возраста. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручено перевести на дистанционку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.