ВС РФ признал законным запрет на вождение лицам в наркотическом опьянении от лекарств

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законными нормативные нормы, которые не разрешают садиться за руль лицам, находящимся в состоянии наркотического опьянения из-за прописанных врачами лекарств. Это следует из постановления суда, опубликованного на его официальном сайте.

"Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов", - говорится в решении суда.

Верховный суд также пришел к выводу, что любое содержание психотропных веществ в крови водителя влечет административную ответственность, так как закон не регулирует эту норму. Данное решение было принято по иску водителя, лишенного прав после обнаружения в его крови психотропных веществ после приема корвалола.

Суд отметил, что одним из условий применения ряда препаратов является отказ от вождения. "Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами", - говорится в решении.

В свою очередь истец настаивал на том, что лишение его прав незаконно, так как при вынесении решения не были учтены незначительное содержание психотропных веществ в крови и цель применения препарата. "Психотропные вещества могут использоваться также в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению. В частности, валокордин и корвалол содержат психотропное вещество "фенобарбитал" из группы барбитуратов", - ссылается суд на позицию истца.

Представители прокуратуры и министерства здравоохранения в суде просили отказать в удовлетворении иска. Суд в итоге пришел к выводу о необоснованности заявленных требований. Согласно его решению, употребление любого количества указанных веществ, приводящее к совокупности нарушений физических или психических функций лица, управляющего транспортным средством, по смыслу действующего законодательства позволяет установить состояние опьянения.