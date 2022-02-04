Кабмин поддержит разработку программы для повышения цифровой грамотности

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Долгосрочную программу повышения цифровой грамотности запустят в России в 2022 году. Правила предоставления господдержки на разработку и реализацию нового проекта утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках программы будут созданы новые образовательные сервисы для различных групп граждан, в том числе для студентов, пенсионеров и детей.

"Претендовать на получение субсидии на разработку и реализацию программы смогут организации, которые уже реализовывали проекты в области цифровой грамотности. Господдержка будет предоставляться по результатам конкурсного отбора. Его проведет Минцифры", - говорится в сообщении.

Как указали в кабмине, всего до 2024 года на субсидирование программы будет направлено 600 млн рублей - по 200 млн рублей ежегодно. Финансирование предусмотрено в федеральном бюджете в рамках проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика".

Ранее запуск новой программы анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, личная цифровая грамотность становится важным условием работы в онлайн-среде. "Посещение небезопасных сайтов, невозможность распознать откровенно мошеннические действия в сети приносят серьезные неприятности пользователю", - отметил он.