"Олимпийский трамвай" выехал на улицы Петербурга в день открытия Игр в Пекине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Традиционный "Олимпийский трамвай" в поддержку олимпийской сборной России выехал сегодня утром на улицы Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в пятницу вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Пекине открываются ХХIV зимние Олимпийские игры. В честь начала Олимпиады на улицы Петербурга вновь выехал "Олимпийский трамвай". По традиции трамвай стартовал от дома № 50-Б на Садовой улице. Именно здесь, в бывшем Императорском обществе Спасания на Водах, в 1911 году был создан Олимпийский комитет России", - говорится в сообщении.

В традиционной акции приняли участие председатель Комитета по спорту, серебряный призер Олимпиады по велоспорту Антон Шантырь, трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Мухачева и олимпийская чемпионка по фигурному катанию на коньках Оксана Казакова.

Впервые "Олимпийский трамвай" запустили в 2004 году - во время открытия Игр в Афинах. И с тех пор он запускался в дни последующих Олимпиад.

Кроме того, спортсменов поддержал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Северная столица России - родина отечественного олимпийского движения. Здесь созданы условия для подготовки новых чемпионов. Мы бережно храним и приумножаем богатые традиции. Уверен, что опыт, мастерство и волевой ленинградский-петербургский характер помогут вам в штурме спортивных вершин. Желаю вам и всей сборной команде Олимпийского комитета России крепкого здоровья, успешных выступлений и ярких побед", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.