Мурашко сообщил, что "Спутник V" никак не влияет на течение онкологического заболевания

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вакцина против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" прошла все клинические исследования, которые доказали, что препарат не оказывает влияния на течение онкологического заболевания. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня выпущены методические рекомендации, и вакцинация онкологических пациентов просто крайне необходима. Есть период, когда временно есть противопоказания, когда проводится химиотерапия, супрессивная терапия, по завершению ее обязательно необходимо пройти вакцинацию. Никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью пройдены все объемы исследований, и она может быть рекомендована", - сказал он во Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Мурашко отметил, что ученые и медики из разных европейских стран рекомендуют пациентам, получившим иммунную или иммуносупрессивную терапию, делать дополнительные курсы вакцинации, чтобы сформировать полноценный иммунитет.

Ранее в инструкции к вакцинному препарату "Спутник V" указывалось, что "вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и со злокачественными новообразованиями". Однако позже Минздрав РФ выпустил обновленные рекомендации о вакцинации взрослых против ковида, в которых указывается, что вакцинация "Спутником V" без ограничений рекомендована всем пациентам с онкологическими заболеваниями, завершившим курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от стадии.