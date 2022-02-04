Саакашвили на суде потребовал допуска врача из-за ухудшившегося состояния здоровья

ТБИЛИСИ, 4 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании в Тбилисском городском суде в пятницу заявил, что состояние его здоровья ухудшилось и потребовал, чтобы к нему впустили личного врача.

"Пять недель мой личный врач Ника Кипшидзе, который прибыл из Нью-Йорка, ежедневно пишет заявления, чтобы его впустили ко мне. Ко мне за один день впустили парикмахера, но по приказу [Бидзины] Иванишвили [основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"] уже пять недель ко мне не впускают врачей в то время, когда у меня серьезные проблемы, связанные с гипертонией, у меня очень сильная анемия", - сказал Саакашвили в зале суда.

С ходатайством о допуске врача к суду обратились адвокаты Саакашвили. Юристы хотели, чтобы суд своим решением обязал Специальную пенитенциарную службу Минюста впустить врача и позаботиться о здоровье заключенного. Судья Нино Чахнашвили не удовлетворила их просьбу.

В Тбилисском городском суде в пятницу проходит очередное заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Саакашвили. Бывший грузинский лидер уже выступил на суде, после чего покинул зал заседаний. В ходе своего выступления он назвал судейский корпус слугами Иванишвили, на что ему было сделано устное замечание за неуважение к суду. У здания Тбилисского суда состоялся митинг в поддержку Саакашвили.

Экс-президент Грузии, который в последнее время работал на Украине и имеет украинское гражданство, тайно вернулся на родину перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября 2021 года. 1 октября он был задержан в Грузии, где против него возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых он заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы. 20 октября Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение в связи с незаконным пересечением государственной границы. По версии следствия, бывший лидер вернулся в Грузию, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который следовал из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

В октябре прошлого года сотрудники МВД также задержали граждан Элгуджу Цомаю, Георгия Нариманидзе, Зураба Цоцорию и Шалву Цоцорию. Им предъявлены обвинения в содействии незаконному пересечению Саакашвили грузинской границы и его поездок по стране. 10 декабря 2021 года следователи Генпрокуратуры заочно предъявили обвинение бывшему заместителю министра внутренних дел республики Георгию Лорткипанидзе, который с Украины помогал Саакашвили добраться до Грузии. Цомая, Нариманидзе и отец и сын Цоцории 20 января были освобождены судом под залог в размере 5 тыс. лари (около $1,7 тыс.).

Отъезд Саакашвили из Грузии

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них его заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии расследования.