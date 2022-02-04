В "Единой России" предложили выявить лучшие практики в здравоохранении в РФ и в мире

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов предлагает создать на площадке партии "Единая Россия" несколько рабочих групп, которые займутся наиболее проблемными вопросами здравоохранения, а также определят лучшие практики в этой сфере. Об этом Хубезов сообщил в пятницу в ходе заседания программной комиссии "Единой России" с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

"Мы предлагаем: по каждому проблемному направлению будет создана специальная рабочая группа. Первая группа мониторит лучшие практики, которые есть в нашей стране и в мире. Потом мы совместно с Минздравом будем определять группу, которая будет выезжать на места и смотреть эту практику", - отметил Хубезов.

По его словам, еще одна группа займется уже мониторингом реализации программы здравоохранения. "Как раз в эту третью группу будут входить депутаты всех уровней, которые будут контролировать реализацию этих проектов. Я могу смело сказать, что мы единственная партия, которая может на всех уровнях проконтролировать наши решения и доведение их до конца", - отметил Хубезов.

Он подчеркнул, что вопросы здоровья человека являются важнейшим направлением деятельности партии, по которому единороссы "уверенно реализуют программу". Так, по его словам, уже закончено строительство 346 объектов здравоохранения в 44 регионах, в медучреждения поставлено более 21,5 тыс. единиц оборудования, закуплено семь тысяч автомобилей. При этом, отметил Хубезов, сегодня есть несколько "болезненных точек", на которых единороссы намерены сконцентрировать свое внимание.

"Это прежде всего дефицит кадров, если мы говорим о первичном звене [здравоохранения], здесь мы достаточно активно ведем работу совместно с Минздравом", - сообщил Хубезов. Кроме того, по его словам, граждан волнуют вопросы лекарственного обеспечения и ряд проблем, связанных с цифровизацией здравоохранения. "Нам необходимо сшить в единое целое цифровой контур всей нашей страны. Пациенты часто переезжают из одного региона в другой, часто приезжают на лечение в другие регионы, почему бы не иметь доступ к базе данных, что касается здоровья граждан, в любой точке", - отметил Хубезов.