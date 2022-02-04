Путин назвал важным объединение усилий медцентров и научного сообщества в борьбе с раком

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и организаторам мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы против рака, и подчеркнул важность объединения усилий медицинских центров и научного сообщества в этом направлении. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Подчеркну: важно и впредь объединять усилия ведущих медицинских центров, научного и профессионального сообщества, внедрять передовые методики предупреждения и своевременной диагностики, укреплять международный диалог и сотрудничество на столь значимом направлении современного здравоохранения. От эффективности такой работы, без преувеличения, зависят жизни миллионов людей на планете", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что участникам предстоит рассмотреть сложные, серьезные темы, которые находятся на острие общественного внимания. Прежде всего, по словам главы государства, это состояние, перспективы профилактики, раннего выявления и эффективного лечения наиболее распространенных видов онкологических заболеваний. В обращении также говорится, что представители органов власти, руководители медицинских организаций, известные ученые и практикующие врачи из РФ и зарубежных стран обменяются накопленным опытом, познакомятся с новейшими исследованиями.

"Хочу поблагодарить Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России, Ассоциацию онкологов России и Ассоциацию директоров институтов онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии за организацию этого востребованного мероприятия, а медицинских работников - за самоотверженный и благородный труд, за милосердие и помощь, которую вы оказываете пациентам в борьбе с грозным недугом", - приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Борьба с онкологическими заболеваниями и снижение смертности от них является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". В рамках нацпроекта, к 2024 году будут организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах. Также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов.