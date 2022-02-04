В Крыму для пляжного оборудования введут категории от "эконом" до "люкс"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма подготовили изменения в нормативно-правовые акты содержания и использования пляжных территорий, подразумевающие введение категорий пляжного оборудования от "эконом" до "люкс", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минкурортов региона.

Уточняется, что разработан новый порядок закрепления пляжей за арендаторами путем проведения аукционов, что позволит регулировать размещение нестационарных торговых объектов на пляже общего пользования при его благоустройстве.

"Это будет открытая, прозрачная процедура, которая наглядно будет показывать место расположения нестационарных торговых объектов, его внешний вид, также дополнительно введутся категории и стандарты пляжного оборудования - "люкс", "стандарт", "эконом", - сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, его слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что около 50 договоров на использование в этом году пляжей будут расторгнуты. "Благодаря новой конкурсной процедуре мы привлечем к этому бизнесу более дисциплинированных предпринимателей, которые обеспечат наличие на пляже не только шезлонгов и теневых навесов, а прежде всего, сервисное обслуживание на высоком уровне. Мы понимаем все механизмы пользования пляжей, их коммерческую составляющую, сейчас мы структурируем эти данные, для того чтобы пляжный бизнес в Крыму велся справедливо и при этом приносил доходы в бюджет города, сопоставимые с реально полученной прибылью", - добавил Волченко.

В прошлые годы в республике летом работали почти 450 оборудованных пляжей. Крым в 2021 году в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В 2021 году республику посетили 9,5 млн путешественников, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.