В Москве за год составили 350 тыс. протоколов на постоянно не оплачивающих штраф водителей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ГИБДД Москвы за прошлый год составила более 350 тысяч протоколов в отношении водителей, систематически уклоняющихся от исполнения административного наказания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Если быть точнее составлено - 350 673 административных материала по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). Подразделения Госавтоинспекции Москвы продолжат работу по обеспечению неотвратимости наказания в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. "Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов", - напомнили в ГИБДД.

Также там отметили, что получить информацию о наличии неуплаченных штрафов можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, а также в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.