В Сочи подготовят новые правила землепользования и застройки к концу 2024 года

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти намерены подготовить новые правила землепользования и застройки в Сочи к концу 2024 года, сообщает в пятницу администрация города.

Новый генеральный план Сочи, который определит вектор развития города на 20 лет вперед, будет готов осенью 2023 года.

"После утверждения генерального плана необходимо будет внести соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Этот документ ориентировочно планируется подготовить к декабрю 2024 года", - говорится в сообщении.

По данным администрации, сейчас разработчики стратегического градостроительного документа завершают работу над созданием цифровой картографической основы проекта, собраны и систематизированы все исходные данные, необходимые для анализа, подготовлен научно-исследовательский отчет. Затем специалистам НИИ перспективного градостроительства предстоит приступить к подготовке плана пространственного развития курорта.

"Переселение жителей из аварийного жилого фонда необходимо взять на особый контроль и при разработке включать в генплан территории развития и высвобождаемые земельные участки под аварийными домами", - приводятся в сообщении слова первого замглавы Минстроя РФ Александр Ломакина, который провел в Сочи выездное совещание по комплексному развитию.

На совещании также обсудили комплексную модель транспортной системы Краснодарского края с учетом перспектив развития приморских городов. Профильный департамент администрации Сочи завершает разработку комплексной схемы организации транспортного обслуживания, которая определит, в каком направлении необходимо развивать общественный транспорт в городе до 2030 года. "Работу планируется завершить в конце февраля. В том числе создается программа комплексного развития транспортной инфраструктуры курорта. Документ будет готов в апреле", - отмечается в сообщении.