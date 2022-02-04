Поликлиники Петербурга начали закрывать больничные листы дистанционно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Жители Петербурга начали закрывать свои больничные листы дистанционно через линию "122", сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению города. Функция доступна в том случае, если пациент первично обратился в поликлинику по месту жительства.

"Первые пациенты начали обращаться на линию "122", чтобы закрыть больничный дистанционно. "122" работает с восьми утра", - говорится в сообщении.

Возможность закрытия больничного листа дистанционно позволяет немного освободить первичное звено системы здравоохранения, которое сегодня испытывает большие нагрузки из-за роста заболеваемости COVID-19. С помощью современных технологий люди могут выписаться на работу без посещения поликлиник.

"Для того, чтобы дистанционно закрыть больничный лист, жители города должны первично обращаться в поликлинику по месту жительства. Если хотят закрыть больничный в другой поликлинике, к сожалению, им придется явиться на прием. Это обусловлено тем, что медицинская информация должна находиться у врача, который пациента принимал", - рассказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

По его словам, технология на линии "122" работает с помощью робота, который проводит краткий опрос и направляет информацию в клинику по месту жительства. В течение дня медработник свяжется с пациентом, подтвердит информацию и закроет больничный в электронной форме. Со второй половины дня пятницы для петербуржцев будет доступен еще один способ дистанционного закрытия больничного - через портал "Здоровье петербуржца", где жителям нужно оставить свои заявки.

Эпидемическая обстановка в Петербурге

Как отметил в пятницу Лисовец на своей странице во "ВКонтакте", амбулаторное звено в Петербурге продолжает работать в условиях повышенной нагрузки. Поэтому в медицинских организациях начала действовать система временного распределения пациентов на четыре группы - люди с положительным ПЦР-тестом, но без симптомов не нуждаются в медпомощи, люди с легкой формой заболевания не нуждаются в ежедневном наблюдении, люди со средней тяжестью не нуждаются в госпитализации, люди с тяжелым течением госпитализируются. На амбулаторный прием в поликлиники самостоятельно приходят пациенты с признаками ОРВИ легкой формы, исключение составляют дети до трех лет, беременные, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

"Увеличены часы работы инфекционных боксов большинства поликлиник, ведущих прием больных с признаками ОРВИ и COVID-19. Мы призываем больных приходить не в пиковые часы нагрузки с 8 до 12 часов утра, а после 12 часов", - сообщил Лисовец.

По его словам, численность пациентов на домашнем лечении продолжает расти, сейчас увеличивается заболеваемость детей. С подтвержденным COVID-19 на дому находятся 37,7 тыс. детей, из них более 3 тыс. в возрасте до трех лет. С начала февраля в Петербурге остановили оказание планового санаторно-курортного лечения в детских санаториях, в них болеет до 40% персонала. Оставшийся медперсонал планируется привлечь для работы в городских стационарах и поликлиниках.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 21 832 человек, накануне было 21 234. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 878 175 человек (6 867 за сутки), умерли 30 135 (57 за сутки).