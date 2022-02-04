В Петербурге количество выявленных случаев штамма "омикрон" выросло до 6,5 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Количество заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в Петербурге выросло до 6 592 человек, сообщила в пятницу пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. 1 февраля показатель составлял 5 512.

"Всего на 04.02.2022 новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 6 592 граждан, в том числе у 117 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 23 туриста, 52 жителя города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия, Турция, Швейцария, Израиль, Мексика)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за последние сутки штамм "омикрон" был обнаружен у 262 человек. По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактных лиц. Все заболевшие либо изолированы, либо госпитализированы в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что уже около 80% случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге вызваны штаммом "омикрон", 20% приходятся на "дельту".

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 21 832 человек, накануне было 21 234. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 878 175 человек (6 867 за сутки), умерли 30 135 (57 за сутки).