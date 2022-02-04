На севере Марокко идут работы по спасению пятилетнего мальчика, упавшего в колодец

РАБАТ, 4 февраля. /ТАСС/. Активные спасательные работы по спасению пятилетнего мальчика по имени Райян, упавшего в глубокий колодец, идут в деревне Игран в провинции Шефшауэн на севере Марокко. В них принимают участие десятки сотрудников гражданской защиты, местных властей, Вспомогательных сил и Королевской жандармерии.

Как сообщает в пятницу информационный портал "360", ребенок упал в колодец глубиной 32 м несколько дней назад. Чтобы извлечь его оттуда, власти задействовали экскаваторы, которые в присутствии инженеров и топографов аккуратно убирают слои грунта. Уже выкопано 28 м, в настоящее время ведутся приготовления к рытью горизонтальной расщелины, через которую спасатели рассчитывают добраться до Райяна.

Задачу усложняет риск оползня из-за характера почвы - некоторые ее слои песчаные, а другие каменистые. Чтобы мальчик не задохнулся, ему спустили кислородную трубку.

Рядом с местом, где работают экскаваторы, постоянно дежурит медицинская бригада. Вертолет Королевской жандармерии в случае необходимости готов эвакуировать ребенка в ближайшую больницу.

За операцией по спасению мальчика, упавшего в высохший и узкий (диаметром 45 см) колодец, следит буквально вся страна. Социальные сети полны сообщений солидарности и поддержки. Хэштэг "Спасите Райяна!" занимает одно из лидирующих мест в марокканском сегменте интернета.