Глава СПЧ попросил передать дело Заремы Мусаевой из Чечни на федеральный уровень

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в пятницу обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой передать на федеральный уровень уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой, супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает Telegram-канал совета.

По мнению членов СПЧ, дело против Мусаевой тесно связано с конфликтом между руководством Чечни и ее сыновьями, которых считают администраторами интернет-ресурса, публикующего оскорбительные тексты в адрес руководства республики, отмечается в сообщении.

Фадеев в своем обращении отмечает, что "риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых". "В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные", - считает он.

"Чтобы нивелировать этот негативный эффект и существенно снизить градус напряженности, считаю полезным передачу расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой из производства должностных лиц Следственного управления СК России по Чеченской Республике следователям Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, либо следователю центрального аппарата СК России в соответствии с ч. 6 ст. 152 УПК РФ", - цитирует канал письмо Фадеева на имя главы СК РФ.

Ранее СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. Как сообщили власти Чечни, Мусаеву доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году. Позднее против нее самой возбудили уголовное дело за применение насилия к полицейскому во время допроса, суд арестовал Мусаеву на два месяца. Янгулбаев вместе с дочерью покинул Россию.