Мезенцев призвал издать серию книг о ярких страницах истории России и Белоруссии

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал академические сообщества двух стран подумать об издании серии книг о ярких и знаменательных страницах совместной истории.

"Мы говорим <...> об издании серии книг, посвященных нашей истории, но, может быть, не в таком классическом, академическом формате исторических изданий, к которым мы привыкли, а серии книг, в которые "под одной обложкой" могли бы быть собраны факты, которые порой могут трактоваться противоречиво, но при этом по существу содержательно подтверждают нашу близость, наше соработничество на протяжении веков", - сказал он в пятницу, выступая на торжественном собрании по случаю столетия белорусской академической науки в Минске.

По его мнению, к примеру, взгляд на судьбу таких исторических деятелей, которые "по-разному понимали что такое долг, служение Отечеству", в отношении судеб которых "существуют весьма противоречивые оценки", как Тадеуш Костюшко и Иван Паскевич, может стать поводом для дальнейших дискуссий. "Но только на основе безусловных исторических фактов и непредвзятых докладов авторитетных профессиональных исследователей", - добавил он.

"Но история у нас на многие столетия одна, как и Победа в Великой Отечественной войне, кто бы как с Запада не хотел это преподать", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

"Мы сегодня говорим о расширении потенциала союзного бюджета в поддержку новых издательских и гуманитарных проектов, в том числе об издании серии исторических книг, каждая из которых может стать событием, важным поводом к общественному обсуждению, что позволит прежде всего для тысяч молодых людей открыть те факты и события, знание о которых для нас значимо, а возможно, и обязательно", - заключил Мезенцев.