Информационная борьба без правил. YouTube заблокировал каналы ДНР и ЛНР

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Американский видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал аккаунты СМИ и ведомств Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Донбассе данные действия расценивают как зачистку информационного поля и предполагают, что блокировка может быть связана с подготовкой Киевом наступления на востоке Украины.

YouTube в ночь на пятницу без объяснения причин удалил канал агентства Луганскинформцентр. Также были заблокированы учетные записи Государственной телерадиокомпании ЛНР, пресс-службы управления Народной милиции, министерства культуры, спорта и молодежи республики. В оборонном ведомстве также сообщили о блокировке страницы в социальной сети Facebook. Среди ресурсов ДНР, заблокированных видеохостингом, аккаунты Народной милиции республики и министерства информации.

Как рассказал министр информации ДНР Игорь Антипов, вместо разъяснений от американской компании Google, которой принадлежит хостинг YouTube, была получена лишь "отписка" о том, что каналами были "нарушены правила пользования Google". В Гостелерадиокомпании ЛНР также назвали неверной информацию о якобы имевших место нарушениях и указали, что хостинг заблокировал каналы разной тематики, которые объединяет лишь то, что они принадлежат "республикам Донбасса, восьмой год борющегося за свою независимость".

В Народной милиции ДНР заявили, что аудитория их канала, как и остальных заблокированных ресурсов, превышала два миллиона пользователей, более половины из которых проживают на Украине.

В пятницу YouTube также удалил аккаунты оппозиционных украинских телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, на которые ранее указом президента Украины Владимира Зеленского были наложены санкции. Как заявил один из акционеров телеканалов Артем Марчевский, блокировка была совершена по указке украинских властей, чтобы "закрыть рот неугодным журналистам".

Двойные стандарты Запада

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Запад цинично растоптал принципы свободы слова, которыми так гордился, и "начал информационную борьбу без правил против республик Донбасса". По его словам, такими действиями вводится беспрецедентная цензура на "распространение правды о преступлениях Киева, США и их "союзников" в Донбассе".

Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров также заявил о двойных стандартах и необъективности видеохостинга YouTube, отметив, что украинские каналы, которые "демонстрируют жестокость и призывают к разжиганию межнациональной ненависти, продолжают работу, и закрывать их никто не собирается".

Зачистка инфополя перед наступлением

В республиках Донбасса расценивают блокировку их ресурсов в YouTube как зачистку информационного поля перед готовящимся наступлением Киева. Так, в Гостелерадиокомпании ЛНР считают, что, "как и в 2014 году, Украина и стоящие за ней США и Великобритания готовят собственную атаку на Донбасс и предварительно зачищают информационное пространство для того, чтобы скрыть от мировой общественности готовящиеся преступления".

В это же время в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что, по данным разведки, подготовка украинской армии к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.

Замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что блокировка ресурсов может быть частью информационной кампании украинских и западных спецслужб против республик Донбасса и РФ с кодовым названием Crushing sword. По его словам, цель Киева - установить информационную блокаду, чтобы лишить ДНР и ЛНР "возможности оперативно доводить до мировой общественности сведения о подготовке киевского режима к агрессии в Донбассе".

О том, что Киев готовит информационную кампанию, направленную на то, чтобы обвинить ДНР, ЛНР и Россию в агрессии против Украины, ранее сообщали в Народной милиции ЛНР, подчеркнув, что в рамках кампании готовятся постановочные телесюжеты.

Rutube - альтернативная площадка