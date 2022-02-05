Верховный суд Украины опроверг информацию о пропаже 68 автомобилей ведомства со стоянки

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Руководитель аппарата Верховного суда Украины Ольга Булка сообщила, что 68 автомобилей со стоянки ведомства были планово перемещены на другую стоянку, а не пропали.

"Машины [со стоянки] Верховного суда не воровали. 68 автомобилей были планово перемещены на другую стоянку Верховного суда во исполнение предписания ГСЧС Украины (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям) в связи с пожарной опасностью, они закрывали проезд машин пожарной безопасности в здания Верховного суда. До перемещения каждая машина была опломбирована", - отметила Ольга Булка на странице в Facebook.

Она сообщила, что страница в Facebook, на которой было опубликовано уведомление об исчезновении автомобилей, не является официальной страницей Верховного суда. По словам Ольги Булки, эту страницу после реформы Верховного суда создали в знак протеста судьи, которые не прошли переаттестацию, и она не является официальным источником информации.