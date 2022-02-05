В Оттаве усилят меры безопасности в связи с протестом против коронавирусных ограничений

ОТТАВА, 5 февраля. /ТАСС/. В Оттаве усиливают меры безопасности на фоне продолжающейся акции протеста против коронавирусных ограничений, в выходные в поддержку протестующим могут прибыть еще сотни грузовиков и тысячи человек. При этом власти Оттавы ожидают до 1 тыс. манифестантов на контрдемонстрации.

Как убедился в пятницу корреспондент ТАСС, на центральных улицах действительно стало меньше грузовиков. Некоторые улицы полностью свободны от транспорта, но въезд на них заблокирован либо полицейскими автомобилями, либо бетонными блоками. "Часть ребят уехала после того, как их попросила полиция, но многие по-прежнему на месте. Очень много грузовиков стоят на парковках и улицах рядом с центром города, еще больше машин приедет в выходные", - сказал корреспонденту ТАСС один из водителей.

"Мы приехали из небольшого городка, расположенного в провинции Квебек. Дорога у нас заняла шесть часов, скорость потока не более 20-40 км/ч, в Оттаву сейчас едет очень много машин", - сказал корреспонденту ТАСС один из демонстрантов, который только в пятницу в полдень приехал в столицу с женой и тремя своими детьми. По его словам, они пробудут в городе все выходные. "Мы просто должны быть здесь, пора прекратить эту тиранию, Канада - свободная страна", - пояснил мужчина.

В четверг в Оттаве прошел снегопад, но на улицах и тротуарах перед зданием парламента, где находятся десятки большегрузов, уже практически чисто. Митингующие с лопатами дружно убирают снег. Почти на каждом углу можно увидеть мусорные мешки, куда участники протеста складывают мусор. Затем их вывозят из центра волонтеры.

В центре Оттавы сейчас не так много демонстрантов, как это было в минувшие выходные, потому что многие из тех, кто приходил на акцию, с понедельника вышли на работу. Люди ведут себя мирно и очень дружелюбно. Митингующие организовали точки питания, где готовят еду и раздают ее бесплатно всем желающим, в том числе бездомным. За порядком следят многочисленные полицейские патрули, но никто не проявляет какой-либо агрессии в их сторону. Некоторые стражи порядка беседуют с участниками протеста.

Возможны провокации

"У нас мирный протест, но мы боимся, что в выходные опять придут провокаторы. Рассчитываем, что полиция сможет разобраться в случае возникновения таких ситуаций", - сказал корреспонденту ТАСС один из участников акции. По его словам, в эти выходные на митинге ожидается еще больше людей из разных регионов страны. "СМИ и полиция называют смешные цифры протеста, но я верю своим глазам. Тут собирались десятки тысяч людей", - добавил он. По данным полиции, максимальное число митингующих составляло 5-18 тыс. человек.

В минувшие выходные на акции были замечены несколько человек с флагами американской Конфедерации и знаменем гитлеровской Германии, кадры с которыми показали все канадские телеканалы, после чего многие политики и премьер-министр страны Джастин Трюдо обвинили протестующих в расизме и ненависти к нацменьшинствам. Организаторы акции полагают, что это были провокаторы. По свидетельству корреспондента ТАСС, в демонстрации принимают участие представители всех рас, а также коренные жители Канады.

Полиция готова