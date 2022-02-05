Авиакомпания Delta Airlines призвала Минюст США запретить летать авиадебоширам

ТАСС, 5 февраля. Американская авиакомпания Delta Airlines призвала Министерство юстиции США включить пассажиров, не соблюдающих правила безопасности и порядок на борту, в список "людей, которым запрещены перелеты". Об этом в пятницу сообщил портал Axios со ссылкой на письмо компании, адресованное министру юстиции - генпрокурору США Меррику Гарленду.

"Мы (Delta Airlines) просим поддержать наши усилия в отношении столь необходимого шага по включению любого лица, осужденного за нарушение порядка на борту, в национальный и всеобъемлющий список пассажиров, которым [будут] запрещены полеты", - говорится в письме. Авиакомпания требует, чтобы запрет на перевозки нарушителей техники безопасности касался всех коммерческих авиаперевозчиков.

Как следует из письма компании, количество инцидентов с участием пассажиров, летающих рейсами Delta Airlines и нарушающих порядок во время полета, выросло почти в два раза с 2019 года. "Любой срыв [полета] или акт насилия на наших бортах <...> требует полного и публичного судебного преследования причастных [к этому] <...>. Мы полностью поддерживаем применение всей силы закона в таких случаях", - добавили в авиакомпании.

По данным Федерального авиационного управления США, за 2021 год существенно возросло количество случаев недисциплинированного поведения пассажиров. Согласно поступившим от авиакомпаний сведениям, в таком поведении за год были замечены около 5 980 пассажиров. В отношении действий 1 099 из них были начаты проверки.