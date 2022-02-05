Суд оштрафовал за невыплату зарплаты главу мостостроительной компании в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Суд в Новосибирске оштрафовал на 100 тыс. рублей генерального директора ООО "Восточная мостостроительная компания", которого признали виновным в невыплате 46 млн рублей заработной платы сотрудникам предприятия. Об этом сообщает в субботу управление СК по региону.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы, то есть частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, а также полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, с сентября 2019 по март 2020 года генеральный директор организации не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты в сумме свыше 46 млн рублей не менее чем 204 официально трудоустроенным работникам. При этом на расчетных счетах компании имелись денежные средства, достаточные для погашения задолженности, однако они расходовались на иные нужды (оплата услуг, расчеты с контрагентами).

Фигурант по делу частично возместил потерпевшим причиненный преступлением вред. Приговором суда мужчине назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

"Восточная мостостроительная компания" была зарегистрирована в 2017 году. Основным видом деятельности компании является подготовка строительной площадки.

В 2019 году Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск о банкротстве компании, тогда сумма требований составляла около 1,2 млн рублей, в конце 2020 года производство по делу о банкротстве было прекращено.