В Крыму впервые с 22 ноября выявили более 800 случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвердился у 815 человек, сообщается в субботу на сайте регионального Минздрава. Ранее на этом же уровне показатель был 22 ноября 2021 года, когда зарегистрировали 814 случаев.

Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом в Крыму зафиксировали 20 ноября 2021 года - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января выявили 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, накануне зафиксировали 751 случай.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 4 февраля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 815 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 136 570 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 128 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 52 285 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 552 человека, за все время пандемии - 126 411.

С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, однако с 28 января вернули льготы на проезд в общественном транспорте для непривитых пассажиров пожилого возраста. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручили перевести на дистанционку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения отдельных организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников определенных сфер деятельности, в том числе туризма.